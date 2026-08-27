Debatt: Vågar du rösta på S lokalt?

"När vi kämpade för fler tågstopp i Åsa gjorde kommunrådet allt för att stoppa dem," skriver debattören. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

När kommunrådet från Falkenberg, utsågs till etta på Socialdemokraternas regionlista för Halland väckte det förvåning. Hur kan en politiker som så tydligt drivit Falkenbergs intressen framför regionens och andra kommuners plötsligt ta ansvar för hela Halland?

När vi kämpade för fler tågstopp i Åsa gjorde kommunrådet allt för att stoppa dem. Ett tvåminutersstopp skulle enligt honom göra Öresundståget till ”en rälsbuss som ska stanna i varenda by”. Han sade också att tågen bara ska stanna på stora orter. När det visade sig att ett stopp i Åsa kunde lösas genom att korta stoppet i Varberg var svaret: ”Ett stopp är ett stopp.”

I Hallandstrafikens styrelse fortsatte (S) säga nej. Mest anmärkningsvärt var att S-representanten från Kungsbacka röstade nej – mot sin egen kommun.

Vi vet inte vad kommunrådet från Falkenberg tycker om en station i Frillesås. Men utifrån hans tidigare uttalanden finns det skäl att vara orolig.

Samma mönster syntes i sjukhusdebatten. Kommunrådet drev linjen att Varbergs och Halmstads sjukhus skulle läggas ned och ersättas av ett jättesjukhus – i Falkenberg. ”Det är inte rimligt att 47 000 invånare ska behöva åka till akuten i Varberg eller Halmstad”, sade han. Att vissa Kungsbackabor skulle få upp emot tolv mil till akuten brydde han sig inte om.

Nu kräver kommunrådet från Falkenberg, inte speciellt förvånande, en närakut i, just det, Falkenberg. Trots att utredningar i första hand pekar på behovet av närakuter i anslutning till sjukhusen i Varberg och Halmstad.

När S vill sänka kollektivtrafikpriserna gäller det inte Kungsbacka då hela Kungsbacka har Västtrafiks biljettsystem. Ändå stöder S i Kungsbacka förslaget. Skattebetalarna i Kungsbacka ska alltså finansiera sänkningar för boende i till exempel Falkenberg.

Alla citat ovan kan verifieras genom skärmdumpar.

Frågan är enkel: Vågar du rösta på Socialdemokraterna lokalt? Till regionen där S gång på gång sviker Kungsbacka, och i kommunvalet där S i Kungsbacka böjer sig för vad deras regionpolitiker beordrar dem att tycka.

Tommy Rydfeldt (L),

kandidat kommunfullmäktige

Hanna Schölander (L),

kandidat regionfullmäktige