Flera samtal om lösa hundar – polisen efterlyste ägare

Av Johanna Simonsson

Polisen har fått in tre samtal om lösspringande hundar. En av dem lämnades in till polisen som efterlyste ägaren.



Polisen fick under måndagsmorgonen in flera samtal om lösspringande hundar. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under måndagsförmiddagen som polisen fick in samtalen.

– Vi har fått in tre samtal om lösspringande hundar. Trafikcentralen har gått ut med en varning, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.

Ett av samtalen kom från Varbergsvägen och ett annat från Säröleden.

– Dessutom har någon lämnat in en hund hos polisen som hittades vid vägen i Åsa, säger Andersson.

Polisen gick ut på sociala medier och efterlyste ägaren till den bortsprungna hunden.

Stationsbefälet i Kungsbacka säger vid lunchtid att en ägare har kommit in och frågat efter en hund.