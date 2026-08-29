Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till

Moln, solglimtar och regn väntar under måndagen. Dessutom finns risk för åska.
Måndagen inleds med mycket moln över Kungsbacka, även om det på sina håll kan spricka upp och ge en och annan solglimt. Men det lugnare vädret ser inte ut att hålla i sig.
– Framåt eftermiddagen blir det mer regn och även åskskurar väntas, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.
Ovädret fortsätter under kvällen och natten. Temperaturen väntas landa på omkring 18 grader.
Tisdagen ser något lugnare ut. Dagen kan inledas med någon skur innan molnen åter varvas med solglimtar.
Det ostadiga vädret fortsätter under resten av veckan.
– Ett lågtryck passerar och det väntas bli en del regn. Temperaturen landar på 16-17 grader dagtid, säger Moa Hallberg.
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