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NYHETER 2026-08-31 KL. 08:14

Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till

Av Linnea Andersson

Moln, solglimtar och regn väntar under måndagen. Dessutom finns risk för åska.

Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till
Regn och åska väntas. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Måndagen inleds med mycket moln över Kungsbacka, även om det på sina håll kan spricka upp och ge en och annan solglimt. Men det lugnare vädret ser inte ut att hålla i sig.

– Framåt eftermiddagen blir det mer regn och även åskskurar väntas, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

Ovädret fortsätter under kvällen och natten. Temperaturen väntas landa på omkring 18 grader.

Tisdagen ser något lugnare ut. Dagen kan inledas med någon skur innan molnen åter varvas med solglimtar.

Det ostadiga vädret fortsätter under resten av veckan.

– Ett lågtryck passerar och det väntas bli en del regn. Temperaturen landar på 16-17 grader dagtid, säger Moa Hallberg.



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