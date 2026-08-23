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FOTBOLL 2026-08-30 KL. 13:59
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Nyförvärvet debuterade när OBK fick stryk

Av Eric Andersson

Några poäng blev det inte för Onsala BK mot Dalstorp. Däremot har laget plockat in två nya spelare varav en gjorde sin debut i förlustmatchen.

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