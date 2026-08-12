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HANDBOLL 2026-08-30 KL. 19:51
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Aranäs var aldrig nära en mirakelvändning

Av Eric Andersson

HK Aranäs var tvungna att hämta upp ett underläge på 13 mål för att inte åka ur svenska cupen. Det var en uppgift de aldrig var nära att lösa.
– Det var ett litet steg framåt kontra första matchen iallafall, säger Arvid Larsson.

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