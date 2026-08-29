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FOTBOLL 2026-08-31 KL. 12:05
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Blytungt för Kif: "Ser hyfsat mörkt ut"

Av Christian Johansson

En vattenpöl stoppade inte Kungsbacka IF en gång – utan två.
Nu ser det nattsvart ut.

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