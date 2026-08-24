Avgjorde i slutminuterna: "Onödigt stressigt"

Kungsbacka City hade sjabblat bort en tvåmålsledning på bara några minuter och såg ut att gå mot ett poängtapp. Då klev Christoffer Larnelius Bäck fram och knoppade in ett sent segermål.
– Jag fattar inte varför han skulle vänta så länge med att göra mål, säger Andreas Lennartsson.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
Ingen bindningstid.
För dig som inte vill bläddra i papperstidning
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: