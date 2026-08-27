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DEBATT 2026-08-29 KL. 14:00

Debatt: Låt vården ta större plats

Debatt: Låt vården ta större plats
Vården är i fokus i dagens debattartikel. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

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Vad ska Region Halland framför allt ägna sig åt de kommande fyra åren? För oss kristdemokrater är svaret tydligt: Vården.

Av varje hundralapp i Region Hallands budget går ungefär 88 kronor till hälso- och sjukvård, 4 kronor till kollektivtrafik och 8 kronor till övriga uppdrag. Nästan nio av tio kronor går alltså till vården.

Kollektivtrafiken är viktig. Den ska fungera för den som behöver ta sig till jobbet, utbildningen eller vårdcentralen och den ska knyta ihop Halland. Men när vi diskuterar vilket Halland vi vill se efter valet borde regionens allra största uppdrag också få ta större plats i debatten.

För bakom de 88 kronorna finns människor. Den som vaknar med ett sjukt barn. Den som lever med en kronisk sjukdom och är trött på att berätta sin historia för en ny person varje gång. Föräldern vars tonåring mår dåligt och behöver veta vart man ska vända sig. Den äldre som vill känna tryggheten i att vården finns nära.

Det är deras vardag vi kristdemokrater vill lägga tyngdpunkten på. Vi vill stärka närsjukvården så att fler får vård i tid. Kontinuitet och fast vårdkontakt ska vara norm, inte ett lotteri. Vi vill stärka barn- och ungdomspsykiatrin och skapa bättre övergångar mellan vårdcentralen, vuxenpsykiatrin och BUP. Och vi vill ge vårdens medarbetare tid att vara just vårdpersonal och mindre onödig administration och mer tid för patienterna.

Samtidigt är vi kristdemokrater stolta över att Halland fattat stora beslut för framtiden. Vi står inför sjukhusinvesteringar på omkring 22 miljarder i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Samtidigt investerar vi omkring 6 miljarder i nya tåg. Det är 28 miljarder i långsiktiga investeringar för hallänningarnas vård och vardag.

Vi behöver både en stark sjukvård och en fungerande kollektivtrafik. Men vi måste också våga prioritera. När nästan nio av tio kronor går till vården har vi ett särskilt ansvar att se till att de används där de gör störst nytta för patienten. Rätt vård på rätt nivå, bättre kontinuitet och vårdpersonal som får använda sin kompetens.

Regionpolitik handlar om mycket. Men allt är inte lika stort. Vården är Region Hallands största och viktigaste uppdrag. Det ska också märkas i regiondebatten.

Kristdemokraterna går till val för en trygg, nära och sammanhållen vård i hela Halland. För vård när du behöver den och en vardag som fungerar.

My Clingston (KD), regionråd

Johnny Bodmar (KD), regionkandidat #2

Carina Ejdestig (KD), regionkandidat #3

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