Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-08-30 KL. 16:45
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Fullt på visningarna av 2000-årigt bostadshus

Av Sven Lundstedt

På den årliga arkeologidagen blev visningarna av utgrävningen vid Rydetvägen i Onsala snabbt fulltecknade. Här har arkeologerna grävt fram grunden till ett 30 meter långt hus.

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