Lastbil körde in i viadukt

En lastbil har kört in i en viadukt och räddningstjänsten är på plats.
Det var klockan 11.24 som räddningstjänsten fick in larmet om en trafikolycka på Hantverksgatan i Kungsbacka.
– Det är en lastbil som kört in i viadukten. Vi kom precis fram, säger Kalle Kivistö på räddningstjänsten Storgöteborg klockan 11.25.
Enligt Norra Hallands reporter på plats flyttades lastbilen bort vid 11.30. Räddningstjänsten är kvar på platsen och sanerar vägbanan.
Vid 12.30 hade räddningstjänsten lämnat platsen.
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Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.