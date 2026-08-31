Lastbil körde in i viadukt

Av Johanna Simonsson

En lastbil har kört in i en viadukt och räddningstjänsten är på plats.



En lastbil har kört in i en viadukt. Foto: Linnea Andersson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var klockan 11.24 som räddningstjänsten fick in larmet om en trafikolycka på Hantverksgatan i Kungsbacka.

– Det är en lastbil som kört in i viadukten. Vi kom precis fram, säger Kalle Kivistö på räddningstjänsten Storgöteborg klockan 11.25.

Enligt Norra Hallands reporter på plats flyttades lastbilen bort vid 11.30. Räddningstjänsten är kvar på platsen och sanerar vägbanan.

Vid 12.30 hade räddningstjänsten lämnat platsen.