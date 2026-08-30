Debatt: Politiker vakna

"Varför lyssnar ni inte", frågar debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Nyligen var vi 50 000 som tågade för klimatet i Stockholm, från småbarn till gamla. Påfallande många var ungdomar och barnfamiljer. Vi kom från 280 (!) olika organisationer. Klimatfrågan är inte en höger-vänsterfråga som TCO:s ordförande sa i sitt tal. Den gäller oss alla.

Även Siw Malmkvist, som avslutade manifestationen med att sjunga ”Min jord” tillsammans med sitt nioåriga barnbarn på scenen utanför operan, höll med och sa att det måste ske något nu.

Vi som oroar oss och vill se politiker agera för klimatet är i majoritet (enligt en undersökning av 130 000 personer i 125 länder är det 89 procent). Så varför lyssnar ni inte?

Cecilia Svedulf

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