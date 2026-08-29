Onsalamålvakten får konkurrens när mästarna värvar

Av Christian Johansson

Robin Wallinder värvades in till de regerande svenska mästarna, Mjällby AIF, inför den här säsongen.

Nu står det klart att konkurrensen spetsas till mellan stolparna.



Fotboll. Onsala BK-fostrade Robin Wallinders resa trill förstaplatsen hos de regerande mästande Mjällby har inte varit spikrak. Men efter säsongen i Öster under 2025 valde Blekingklubben att ersätta succékeepern Noel Törnqvist med Robin Wallinder. Kontraktet skrevs över 2029.

Under de 16 första matcherna har 27-årige Robin Wallinder spelat varenda sekund för Mjällby AIF som haft en betydligt kämpigare säsong och huserar i bottensegmentet av allsvenskan.

Under måndagen stod det klart att klubben värvar in 19-årige norske Sebastian Hansen. Målvakten kommer närmast från Odds i norska andraligan.

– Förutom att rädda bollar har han utmärkt sig genom sitt fina spel med fötterna och sitt goda spelsinne. Vi välkomnar Sebastian till Mjällby AIF, där han får ta upp kampen med våra egna målvakter, säger sportchef Hans Larsson till klubbens hemsida.