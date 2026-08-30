Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-08-31 KL. 20:30

Bil och cyklist i krock – polis larmades

Av Johanna Simonsson

En bil och en cyklist var inblandade i en trafikolycka och polisen larmades till platsen.

Bil och cyklist i krock – polis larmades
Polisen larmades till en olycka på måndagsförmiddagen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var på måndagsförmiddagen som olyckan skedde i Hede.

– En cyklist och en bil var inblandade. Jag har inga uppgifter om att ambulans kallats till platsen, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen har upprättat en anmälan om ej iakttagen väjningsplikt.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-08-31 KL. 20:55
Tonåring skulle sälja elspark – köparen stal den
NYHETER 2026-08-31 KL. 20:30
Bil och cyklist i krock – polis larmades
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 20:00
Thomas och Jessicas jobb är en tidsresa till 1800-talet
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 19:00
Fyra kycklingar dumpades i Fjäråsbons hönshus
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 18:00
Nya greppet: Vården ska komma hem till patienterna
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 17:00
Efter flera år – nu får Monica flytta tillbaka
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 16:00
Studentmössorna åker på – två veckor efter skolstart
NYHETER 2026-08-31 KL. 13:36
Flera samtal om lösa hundar – polisen efterlyste ägare
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 12:45
Förslaget: Gör E6 sexfilig till Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 11:45
Skulle ta hand om äldre – kunde inte ta emot larm

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 12:45
Förslaget: Gör E6 sexfilig till Kungsbacka
NYHETER 2026-08-31 KL. 08:14
Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till
Premium | NYHETER 2026-08-30 KL. 09:00
Butik i konkurs – tredje försöket vid stationen
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 06:45
Stort intresse för 15 nya tomter – en redan bokad
NYHETER 2026-08-31 KL. 13:36
Flera samtal om lösa hundar – polisen efterlyste ägare

Fler nyheter

Blåljus: Tonåring skulle sälja elspark – köparen stal denBlåljus: Bil och cyklist i krock – polis larmadesNyheter: Fyra kycklingar dumpades i Fjäråsbons hönshusSport: Onsalamålvakten får konkurrens när mästarna värvar
Thomas och Jessicas jobb är en tidsresa till 1800-talet
NYHETER 2026-08-31 KL. 20:00
Premium

Thomas och Jessicas jobb är en tidsresa till 1800-talet

TV-klipp och nyheter

Tonåring skulle sälja elspark – köparen stal den
2026-08-31 KL. 20:55

Tonåring skulle sälja elspark – köparen stal den

Bil och cyklist i krock – polis larmades
2026-08-31 KL. 20:30

Bil och cyklist i krock – polis larmades

Fyra kycklingar dumpades i Fjäråsbons hönshus
2026-08-31 KL. 19:00
Premium

Fyra kycklingar dumpades i Fjäråsbons hönshus

Efter flera år – nu får Monica flytta tillbaka
2026-08-31 KL. 17:00
Premium

Efter flera år – nu får Monica flytta tillbaka

Boendet återinvigdes under måndagen: ”Enormt stor glädje”

Nya greppet: Vården ska komma hem till patienterna
NYHETER 2026-08-31 KL. 18:00
Premium

Nya greppet: Vården ska komma hem till patienterna

Debatt: Därför ska vi fira Lärares dag
DEBATT 2026-08-31 KL. 16:30

Debatt: Därför ska vi fira Lärares dag

Onsalamålvakten får konkurrens när mästarna värvar
FOTBOLL 2026-08-31 KL. 16:08

Onsalamålvakten får konkurrens när mästarna värvar

Studentmössorna åker på – två veckor efter skolstart
NYHETER 2026-08-31 KL. 16:00
Premium

Studentmössorna åker på – två veckor efter skolstart

Debatt: Vad är bästa organisation för sjukvården?
DEBATT 2026-08-31 KL. 14:00

Debatt: Vad är bästa organisation för sjukvården?

Flera samtal om lösa hundar – polisen efterlyste ägare
NYHETER 2026-08-31 KL. 13:36

Flera samtal om lösa hundar – polisen efterlyste ägare

Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet
DEBATT 2026-08-31 KL. 13:00

Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet

Förslaget: Gör E6 sexfilig till Kungsbacka
NYHETER 2026-08-31 KL. 12:45
Premium

Förslaget: Gör E6 sexfilig till Kungsbacka

Sporten i korthet
FOTBOLL 2026-08-31 KL. 12:42
Premium

Sporten i korthet

Blytungt för Kif:
FOTBOLL 2026-08-31 KL. 12:05
Premium

Blytungt för Kif: "Ser hyfsat mörkt ut"

Skulle ta hand om äldre – kunde inte ta emot larm
NYHETER 2026-08-31 KL. 11:45
Premium

Skulle ta hand om äldre – kunde inte ta emot larm

Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt
DEBATT 2026-08-31 KL. 11:00

Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt

Paret låstes ute på balkongen – av sin egen hund
NYHETER 2026-08-31 KL. 10:29

Paret låstes ute på balkongen – av sin egen hund

FBK förnedrades:
BANDY 2026-08-31 KL. 10:12
Premium

FBK förnedrades: "Från att sväva på moln till så långt ner i källaren"

Debatt: Det ska löna sig att arbeta
DEBATT 2026-08-31 KL. 10:00

Debatt: Det ska löna sig att arbeta

Åsatränaren:
FOTBOLL 2026-08-31 KL. 09:53
Premium

Åsatränaren: "Bara att planera för 2027"

Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till
NYHETER 2026-08-31 KL. 08:14

Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till

Tina kritiserar förskolans rutiner: ”På tok för sällan”
NYHETER 2026-08-31 KL. 07:30
Premium

Tina kritiserar förskolans rutiner: ”På tok för sällan”

Stort intresse för 15 nya tomter – en redan bokad
NYHETER 2026-08-31 KL. 06:45
Premium

Stort intresse för 15 nya tomter – en redan bokad

Avgjorde i slutminuterna:
FOTBOLL 2026-08-30 KL. 21:11
Premium

Avgjorde i slutminuterna: "Onödigt stressigt"

Aranäs var aldrig nära en mirakelvändning
HANDBOLL 2026-08-30 KL. 19:51
Premium

Aranäs var aldrig nära en mirakelvändning

Fullt på visningarna av 2000-årigt bostadshus
NYHETER 2026-08-30 KL. 16:45
Premium

Fullt på visningarna av 2000-årigt bostadshus

Bil körde in i räcke
NYHETER 2026-08-30 KL. 16:25

Bil körde in i räcke

60-talsvilla med pool och fjordutsikt lockade
NYHETER 2026-08-30 KL. 15:45
Premium

60-talsvilla med pool och fjordutsikt lockade

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2026-08-31 KL. 20:55
Tonåring skulle sälja elspark – köparen stal den
NYHETER 2026-08-31 KL. 20:30
Bil och cyklist i krock – polis larmades
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 20:00
Thomas och Jessicas jobb är en tidsresa till 1800-talet
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 19:00
Fyra kycklingar dumpades i Fjäråsbons hönshus
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 18:00
Nya greppet: Vården ska komma hem till patienterna
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 17:00
Efter flera år – nu får Monica flytta tillbaka
DEBATT 2026-08-31 KL. 16:30
Debatt: Därför ska vi fira Lärares dag
FOTBOLL 2026-08-31 KL. 16:08
Onsalamålvakten får konkurrens när mästarna värvar
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 16:00
Studentmössorna åker på – två veckor efter skolstart
DEBATT 2026-08-31 KL. 14:00
Debatt: Vad är bästa organisation för sjukvården?
NYHETER 2026-08-31 KL. 13:36
Flera samtal om lösa hundar – polisen efterlyste ägare
DEBATT 2026-08-31 KL. 13:00
Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Hon tar över på Tjolöholm: ”Tror vi kan göra magi här”

Hon tar över på Tjolöholm: ”Tror vi kan göra magi här”

Nya vd:n Mia Forsäng började sitt nya jobb på plats tionde augusti. Trots det är hon redan full av idéer, men först vill hon lyssna in personalen och ge dem arbetsro.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.