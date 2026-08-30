Bil och cyklist i krock – polis larmades

Av Johanna Simonsson

En bil och en cyklist var inblandade i en trafikolycka och polisen larmades till platsen.



Polisen larmades till en olycka på måndagsförmiddagen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var på måndagsförmiddagen som olyckan skedde i Hede.

– En cyklist och en bil var inblandade. Jag har inga uppgifter om att ambulans kallats till platsen, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen har upprättat en anmälan om ej iakttagen väjningsplikt.