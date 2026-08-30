Bil och cyklist i krock – polis larmades

En bil och en cyklist var inblandade i en trafikolycka och polisen larmades till platsen.
Det var på måndagsförmiddagen som olyckan skedde i Hede.
– En cyklist och en bil var inblandade. Jag har inga uppgifter om att ambulans kallats till platsen, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.
Polisen har upprättat en anmälan om ej iakttagen väjningsplikt.
Boendet återinvigdes under måndagen: ”Enormt stor glädje”
Nya vd:n Mia Forsäng började sitt nya jobb på plats tionde augusti. Trots det är hon redan full av idéer, men först vill hon lyssna in personalen och ge dem arbetsro.