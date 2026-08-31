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NYHETER 2026-09-01 KL. 12:45
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Beslutet: Kvinnor ska få intim omsorg av kvinnlig personal

Av Joel Johansson

Kvinnor med kommunal hemtjänst ska kunna garanteras att insatser kring intim vård utförs av kvinnliga medarbetare.
— Det här är ett jätteviktigt förslag. Kvinnor med hemtjänst i Kungsbacka ska vara trygga med att det är en annan kvinna som hjälper till vid intim vård, säger Hravn Forsne (M).

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