Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-09-01 KL. 12:00
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Får inte servera alkohol – nu stänger restaurangen

Av Johanna Simonsson

Restaurangägaren Ercan Kaya har i flera månader kämpat för en lösning efter att ha nekats alkoholtillstånd men nu har restaurangen stängt tillfälligt.
– Nu känns det otroligt tråkigt och tragiskt, säger ägaren.

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