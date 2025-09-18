Klubbnytt: Stark laginsats i lag-SM i fälttävlan ponny

Av Christian Johansson

Foto: Privat

Det blev en framgångsrik helg för de halländska klubbarna vid Lag-SM i Fälttävlan för Ponny i Mantorp. I ett starkt startfält med 21 lag visade både Kungsbacka Ridklubb och Frillesås Rid- och Körsällskap prov på skicklighet, gemenskap och laganda.

Kungsbacka Ridklubb red hem en fin fjärdeplats efter flera stabila prestationer genom tävlingens alla moment. Frillesås Rid- och Körsällskap följde tätt därefter och säkrade en imponerande sjätteplats. Även ett flertalet individuella placeringar reds hem under helgen.

Bakom resultaten ligger många timmars träning, stort engagemang och en härlig gemenskap mellan ryttare, ledare och familjer. Lag-SM handlar inte bara om placeringar, utan också om att tillsammans skapa minnen, stötta varandra och dela glädjen över sporten.

Med starka insatser från båda klubbarna visade ekipagen att målmedvetet arbete, sammanhållning och glädje är nyckeln till framgång. Fjärde- och sjätteplatser bland 21 lag är prestationer att vara stolta över och något som inspirerar inför framtida tävlingar.

I Kungsbackas lag red:

Ada Hellström på Ashfield Oscar, Emmy Nyberg på Humlegårdens Euro, Vera Hult på Taurmore Royal, Ingrid Hederstierna på Enieme Jour Du Nuit och Siri Lindsten på Cuffesgrange Little Bay Magic. Lagledare: Anna Lindsten

I Frillesås lag red:

Emilly Haagman på Alberta Boy, Lina Ewaldh på Cahergowan Jack, Natalie Lindahl på Luke the Duke, Selma Östh på Count On Amber och Alice PalmTevell på Mischief Man. Lagledare: Tindra Lönn

Stort grattis till alla ekipage för strålande insatser!

/Lagledarna