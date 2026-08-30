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NYHETER 2026-08-31 KL. 20:55

Tonåring skulle sälja elspark – köparen stal den

Av Tove Eliasson

En person under 18 år ska ha blivit av med sin elsparkcykel i samband med en försäljning.

Tonåring skulle sälja elspark – köparen stal den
Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

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Strax innan 18.30 på måndagskvällen fick polisen in en anmälan om stöld. Det ska ha skett i samband med en försäljning av en elsparkcykel vid Kungsmässan, som enligt polisen verkar ha slutat med att den potentiella köparen ska ha åkt sin väg med elsparkcykeln utan att betala för den.

Säljaren ska ha varit en person under 18 år. Det finns ännu ingen misstänkt i ärendet.

– Vi har sökt av närområdet utan framgång, men förhoppningen är att, utifrån de uppgifter vi fått, kunna hitta både elsparkcykel och misstänkt gärningsperson, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.



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