Flera bilar i olycka – vägen stängdes av

Av Johanna Simonsson

En olycka med flera bilar inblandade inträffade på Säröleden. Vägen var delvis avstängd.

– Det är stopp i trafiken, sa Kalle Kivistö på Räddningstjänsten Storgöteborg.



Foto: Eric Andersson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var klockan 08.35 som räddningstjänsten fick larm om trafikolyckan i höjd med Kullaviksvägen.

– Alla verkar vara ute ur bilarna men det är skräp på vägen, säger Kalle Kivistö, vid 09-tiden.

Vägen stängdes av i norrgående riktning. Enligt Trafikverket var det mycket stor trafikpåverkan.

Klockan 9.30 meddelade räddningstjänsten att de snart var klara på platsen.

– Vi är snart klara där. Vägen är fortfarande delvis avstängd. Jag har inga uppgifter om ifall bilen är bortbärgad än, säger Erica Skog på räddningstjänsten, klockan 09.30.

Klockan 10.30 var det inte längre någon påverkan på trafiken.

Foto: Eric Andersson

Foto: Eric Andersson