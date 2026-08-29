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DEBATT 2026-08-31 KL. 16:30

Debatt: Därför ska vi fira Lärares dag

Debatt: Därför ska vi fira Lärares dag
"Varje dag, runtom i Sveriges alla klassrum, sker mirakel", skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Den 2 september firar vi Sveriges Lärares dag. Det gör vi varje år för att uppmärksamma skolan och lärarnas betydelse. När lärarna svarar på vad som engagerar i läraryrket är det tydliga svaret: Mötet med varje barn och elev och att möjliggöra deras utveckling.

Varje dag, runtom i Sveriges alla klassrum, sker mirakel. Att plötsligt efter lång tid knäcka läskoden, att efter mycket arbete få ihop och förstå hur man räknar ut komplicerade ekvationer, att verkligen förstå innebörden av vattnets kretslopp ur ett miljöperspektiv. Att efter mycket oro och ångest våga stå inför en grupp och redovisa, att ha en egen åsikt och våga stå för den. Att efter svårigheter själv kunna ta kontakt med andra i lek, att träna upp sin empatiska förmåga och visa förståelse. Att kunna träna sig till att ta eget ansvar och bli medveten om det egna lärandet. När man under lång tid kämpar för att utveckla någon förmåga och sedan lyckas, så kan det upplevas som ett mirakel.

Därför ska vi fira Sveriges Lärares dag. När vi satsar på skolan så investerar vi i framtiden. När vi ökar resurserna och ger bättre förutsättningar för elevernas och lärarnas arbetsmiljö, så får vi fler barn och unga att må bra och fler lärare att trivas och stanna kvar i yrket.

Var med och prata gott om skolan! Genom att lyfta fram och prata om goda exempel så påverkar vi alla den gemensamma synen på skolan, eleverna och lärarna. Vi ser fram emot kommande regleringar av lärares undervisningstid så att vi kan fortsätta upprätthålla undervisning av god kvalité som kan leda till mirakel för varje elev. Barn och ungas utbildning är grunden till vårt framtida samhälle.

Sveriges Lärare Kungsbacka

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