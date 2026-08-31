Dagarna blir kortare – så snabbt minskar dagsljuset

Av Johanna Simonsson

Regnstänk och mycket moln väntar under onsdagen i Kungsbacka. Samtidigt blir dagarna nu snabbt kortare.



Gråa moln väntas under onsdagen – samtidigt blir dagarna allt kortare. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Dagen börjar med mycket moln och lättare regnstänk.

– Sen fram på dagen blir det mest uppehåll och någon glugg i molntäcket men det spricker inte upp och blir soligt, säger Linnea Rehn Wittskog, meteorolog på SMHI.

Temperaturen kommer att ligga på omkring 18 grader.

– I morgon (onsdag) ser det ut som att det drar in regn under morgonen och sen fortsätter det en stor del av dagen. Temperaturen landar på omkring 15 till 16 grader, säger meteorologen.

Är sommaren över nu?

Den meteorologiska sommaren är fortfarande kvar. Just den här veckan är lågtrycksbetonad och det kommer att passera regn av och till så det känns mer höstigt än förra veckan. Dessutom blir dagarna kortare, säger Rehn Wittskog.

Hur mycket kortare blir dagarna nu?

– I dag går solen upp 06.10 och om en vecka kommer den att gå upp 06.25. I dag går solen ner 20.05 och 19.45 om en vecka. Så en dryg halvtimme på en vecka. Sen kommer det att accelerera mer och mer, säger meteorologen.