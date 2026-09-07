Debatt: Så här kan vi inte ha det

Frågan om vinster i friskolor och hur skolans resurser används debatteras i artikeln. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Sveriges skolsystem är unikt. Företag ges rätt att starta och driva en skola utan att kommunen skolan ligger i kan förhindra detta.

Lisa Pelling och Vilgot Österlund, Tankesmedjan Arena idé, skriver i en debattartikel 26/8 2026 i Expressen att under 2025 kunde vinstdrivande friskolor göra 1,7 miljarder i rörelseresultat. Med en avkastning på eget kapital mellan 46 procent och 47 procent medan tjänstesektorn i genomsnitt har 14,1procent. (Källa Skolverket)

Hur är detta möjligt? Hur kan det vara möjligt att genom våra skattemedel ge aktieägare i skolkoncerner vinster på elevers utbildning?

Tre stora skolkoncerner Academedia, Kunskapsskolan och Internationella Engelska skolan har mer än hälften av eleverna i vinstdrivande friskolor. Den så kallade valfriheten och mångfalden har förvandlats till stordrift och marknadsdominans.

Genom färre lärare, vilket ger mindre tid för stöd, lägre andel behöriga lärare innebär lägre lön och hälften så stora skolgårdar vilket ger elever mindre möjlighet till frisk luft, lek och rörelse som är så viktigt för lärandet så möjliggörs vinster i skolan.

Vidare skriver debattörerna att för elever som gått i vinstdrivande skolor är andelen elever som inte studerar eller arbetar fem år efter gymnasiet tre procentenheter högre än för de som gått i kommunala.

Forskning visar också att elever som gått i vinstdrivande skolor presterar sämre i högre utbildningar och har lägre inkomst under sitt arbetsliv.

Stopp för vinster i skolan! Elevpengen tillhör eleverna, inte riskkapitalister och aktieägare.

Violet Dunér (V).

fullmäktigeledamot

Patrik Jervne Henestam (V),

fullmäktigeledamot

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