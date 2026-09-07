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Historiska glimtar: Allvarlig kollision mellan bil och dressin

Av Johanna Simonsson

En allvarlig kollision mellan en bil och en motordressin resulterade i att flera personer skadades. Samtidigt var det mycket förhandlingar och vägutbyggnader, och halländska lantbrukare kämpade mot strikta betesförbud. Dessutom stoppades en tjuvliga som härjat i flera år i Oslo. Detta är några historiska glimtar hämtade från Norra Halland under september 1926.

Historiska glimtar: Allvarlig kollision mellan bil och dressin
Betesförbud, kollisionsolycka, tjuvliga och vägar skapar rubriker i Norra Halland i början av september 1926.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kollisionsolycka i Kungsbacka.

Allvarlig krock mellan bil och dressin

En bil och en motordressin kolliderade dramatiskt vid den södra järnvägsövergången i Kungsbacka, vilket ledde till att flera personer skadades och båda fordonen totalförstördes. Bilens passagerare drabbades värst och två av dem skadades allvarligt, medan de flesta på dressinen klarade sig med lättare skärsår från en splittrad vindruta. Järnvägsbommarna var inte fällda vid tillfället, eftersom det saknades rutiner för att fälla dem när dressiner passerade. Dressinföraren hävdade efteråt att olyckan berodde på att bilen höll en mycket hög hastighet.

Flera vägar diskuterades.

Vägsatsningar och lokala strider

Under Frillesås kommunfullmäktige beslutades att bredda Rya–Idalavägen inom Frillesås. Planen var från början 4,5 meter till en kostnad av 40 000 kronor. Under diskussionen beslutades det dock att vägen i stället skulle breddas till fem meter, under förutsättning att Frillesås kommun bidrog med sex procent av den verkliga kostnaden.

Samtidigt pågick diskussioner i grannkommunerna, där Idala och Gällinge ville bygga om Gällingevägen för att göra den rakare, bredare och säkrare. Vägstyrelsen sade dock nej och hänvisade till ett redan beslutat vägbygge mellan Dugatorp och gränsen mot Marks kommun. Beslutet sköts därför upp för att man skulle mäta ut vägen på nytt och försöka hitta en kompromiss.

I samband med dessa vägsatsningar aktualiserades även ett förslag i Förlanda. Efter att ett initiativ skickats in beslutade stämman där att undersöka och mäta ut en helt ny vägsträckning. Den nya vägen skulle gå från Finnekulla vid gränsen till Älvsborgs län, passera Litzerhult och Givared, och sluta i Roppe. Villkoret för projektet var dock att de berörda intressenterna själva gick in och medfinansierade en del av den undersökningskostnad som annars föll på vägdistriktet.

Betesförbud i Halland ledde till diskussion.

Krav på lättat betesförbud i Halland

Efter att Länsstyrelsen i Halmstad infört ett generellt betesförbud i socknar drabbade av mul- och klövsjuka, krävde Hushållningssällskapet att reglerna skulle mildras. De vände sig till Medicinalstyrelsen med en begäran om att tillåta bete för djur som hölls tjudrade på vallar. Sällskapet argumenterade för att tjudrade djur fick daglig tillsyn, vilket gjorde att eventuella sjukdomstecken kunde upptäckas direkt, samt att jordbruket var i stort behov av att kunna utnyttja betesmarkerna fritt.

Tjuvliga åkte fast och elva eprsoner häktades.

Tjuvar häktade i Oslo

En tjuvliga har härjat i Oslo, vilket nu har lett till att elva personer har häktats. Polisen har återfunnit stöldgods till ett värde närmare 100 000 kronor. Stölderna har pågått under ett par års tid och ligan har bland annat kommit över värdefulla tavlor och pärlsmycken.



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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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