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NYHETER 2026-09-09 KL. 07:17

Vattenplaning på E6 – bil fick bärgas

Av Johanna Simonsson

En bil fick vattenplaning på E6 under natten. Räddningstjänsten larmades till platsen och bilen fick bärgas.

Vattenplaning på E6 – bil fick bärgas
En olycka på E6 fick räddningstjänsten att rycka ut. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet till E6, i höjd med Frillesås, kom klockan 01.20 natten till onsdag.

– Det var en förare som fått vattenplaning. Vi åkte inte men räddningstjänsten var där, säger Tamara Fuentes, polisens presstalesperson i region Väst.

– Vi var där och flyttade bilen sen fick de invänta bärgare, säger Betina Svensson, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

Polisen har inga uppgifter om att någon ska ha skadats i samband med olyckan.



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