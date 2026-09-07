Vattenplaning på E6 – bil fick bärgas

Av Johanna Simonsson

En bil fick vattenplaning på E6 under natten. Räddningstjänsten larmades till platsen och bilen fick bärgas.

En olycka på E6 fick räddningstjänsten att rycka ut. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet till E6, i höjd med Frillesås, kom klockan 01.20 natten till onsdag.

– Det var en förare som fått vattenplaning. Vi åkte inte men räddningstjänsten var där, säger Tamara Fuentes, polisens presstalesperson i region Väst.

– Vi var där och flyttade bilen sen fick de invänta bärgare, säger Betina Svensson, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

Polisen har inga uppgifter om att någon ska ha skadats i samband med olyckan.