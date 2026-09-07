Vattenplaning på E6 – bil fick bärgas

En bil fick vattenplaning på E6 under natten. Räddningstjänsten larmades till platsen och bilen fick bärgas.
Larmet till E6, i höjd med Frillesås, kom klockan 01.20 natten till onsdag.
– Det var en förare som fått vattenplaning. Vi åkte inte men räddningstjänsten var där, säger Tamara Fuentes, polisens presstalesperson i region Väst.
– Vi var där och flyttade bilen sen fick de invänta bärgare, säger Betina Svensson, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.
Polisen har inga uppgifter om att någon ska ha skadats i samband med olyckan.
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