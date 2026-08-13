Stor intervju med tv-stjärnan

Carina Bergfeldt är just nu aktuell för sin tv-serie om ADHD. Dessutom fick hon nyligen ta emot Kristallen-priset för årets faktaprogram. Men det är för att prata om en mörk del av Sveriges historia som hon kommer till Kungsbacka teater i september.
– Det är som en thriller som under många års tid spelas upp i slow motion, där man får lära sig mer och mer om vad vi faktiskt gjorde som vi bara blundat för, säger hon.
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