Debatt: Så får vi ett bättre klassrum

Skolan och klassrumsmiljön står i fokus i debatten om framtidens skola. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Skolan är fundamentet för barnens framtid och kommunens utveckling. Genom att fokusera på jämlikhet, stärkt elevhälsa och inspirerande lärmiljöer vill vi i Miljöpartiet skapa en skola där kunskapsresultat går hand i hand med välmående. Kungsbackas skolor ska vara trygga demokratiska arenor som rustar eleverna för en hållbar framtid.

Liberalerna verkar vilja ta skolan tillbaka till 1950-talet med skoluniformer, hårdare bestraffningar och mindre elevinflytande. Men forskning och beprövad erfarenhet visar något helt annat: trygghet och studiero byggs med delaktighet, kompetenta lärare och en stark elevhälsa – inte med straff och symbolpolitik.

Att uppmana lärare att bestraffa elever är ett djupt problematiskt och förlegat sätt att utöva makt i klassrummet. Bestraffning skapar en kultur av rädsla och underkastelse, där misstag inte längre ses som naturliga delar av lärandeprocessen utan som moraliska fel som måste ”rättas till” med skam eller straff. En sådan miljö dödar kreativitet och empati, och förvandlar utbildningens kärna – den mänskliga växelverkan mellan lärare och elev till en kall maktkamp.

Vi Miljöpartister vill ha mer medmänsklighet, inflytande och fokusering på kunskap i framtidens skola.

För ett bättre klassrum och mindre kontroll vill Miljöpartiet:

- Ge mer tid och resurser till lärarna – mindre administration, mer undervisning.

- Stärka elevhälsan så att varje elev får stöd tidigt.

- Lita på professionen – skolan ska ledas av pedagoger, inte av politiska pekpinnar.

- Ge eleverna inflytande och ansvar – det är så man växer som människa.

Miljöpartiet vill ha en skola som ser varje elev och inte formar alla efter samma mall. Utbilda medmänniskor som fortsätter att värna om vårt demokratiska samhälle!

Håkan Färnlöf

Ingegärd Salmose

Miljöpartiet i Kungsbacka

Läs mer debatt:

Debatt: Ensamheten dödar oss i förtid

Debatt: Frillesås tågstation – ett saftigt valfläsk?

Debatt: Skamlöst mot dödssjuka