Bråk mellan två män – en förd till sjukhus

Polisen larmades till ett bråk mellan två män vid stationen i Kungsbacka. En av männen fick föras till sjukhus.
Vittnen larmade polis om bråket. En av männen ska ha slagit den andra till marken och därefter lämnat platsen på en cykel.
När polis kom till platsen hittade de en man i 20-årsåldern som fördes till sjukhus. Mannen var vaken och talbar.
En anmälan om misshandel har upprättats.
Det finns ingen känd gärningsman i nuläget.
Artisten om:
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Nya vd:n Mia Forsäng började sitt nya jobb på plats tionde augusti. Trots det är hon redan full av idéer, men först vill hon lyssna in personalen och ge dem arbetsro.