Bråk mellan två män – en förd till sjukhus

Av Johanna Simonsson

Polisen larmades till ett bråk mellan två män vid stationen i Kungsbacka. En av männen fick föras till sjukhus.



Polisen larmades till ett bråk mellan två män, varav den ena fick åka till sjukhus. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vittnen larmade polis om bråket. En av männen ska ha slagit den andra till marken och därefter lämnat platsen på en cykel.

När polis kom till platsen hittade de en man i 20-årsåldern som fördes till sjukhus. Mannen var vaken och talbar.

En anmälan om misshandel har upprättats.

Det finns ingen känd gärningsman i nuläget.