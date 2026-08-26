Ännu en bil utsatt – polisen utreder stöldvågen

Av Johanna Simonsson

En bilmodell har varit särskilt utsatt för stölder i Kungsbacka den senaste tiden. Nu har ytterligare en bilägare fått bildelar stulna och polisen utreder stöldvågen.

– De fortsätter försvinna bildelar, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.



Polisen har fått in ännu en anmälan om bildelar som stulits från en Volvo V70. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är Volvo V70 som är utsatt för stölder. Under torsdagen anmäldes ytterligare en stöld på en verkstad i kommunen.

– Det upptäcktes någon gång under eftermiddagen eller kvällen. Stötfångare och sidospeglar var då borta, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Den riktade stöldvågen mot Volvo V70 i Kungsbacka kommun har pågått under drygt två månader, från början av juli till slutet av augusti. Tjuvarna har monterat bort hela bilfronter och stötfångare i bland annat Kullavik, Frillesås och centrala Kungsbacka.

– Det fortsätter att försvinna delar från V70. Vi tittar på det och får se om vi har någon framgång och kan hitta någon gärningsman, säger Eriksson.