Fyrbent sök efter knark på skolan

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Under torsdagseftermiddagen fick eleverna på Varlaskolan fyrbent besök i form av två hundar. Men hundarna var inte där för att hålla eleverna sällskap utan anledningen var att leta efter gömd narkotika.
– Narkotika har ingen plats i ett barns uppväxt, säger Emanuel Forsell, ordförande i nämnden för Förskola- och grundskola.
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