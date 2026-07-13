Så varmt är det på din badplats just nu

Sugen på ett dopp i hettan? Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.
De senaste dagarna har bjudit på varmt och soligt väder och varmare väntas det bli. Under onsdagen och torsdagen är prognosen att det kan bli uppemot 30 grader i Kungsbacka. Hur det kommer att påverka badvattentemperaturerna är, i skrivande stund, oklart men det börjar bli riktigt varmt och behagligt i vattnet på många håll runt om i kommunen.
Så varmt är det på din badplats:
Gårda brygga: 20 grader (15 juli)
Utholmen: 20 grader (15 juli)
Åsa Vita Sand: 19 grader (14 juli)
Lygnern: 23 grader (15 juli)
Stora Hornsjön: 23 grader (15 juli)
Tjolöholm: 20 grader (15 juli)
Torstensvik: 20 grader (15 juli)
Hanhals: 21 grader (11 juli)
Lerkils: 20 grader (15 juli)
"Upp till varje kommun att fatta beslut"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.