Så varmt är det på din badplats just nu

Av Carl Johan Mårtensson

Sugen på ett dopp i hettan? Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.



Arkivfoto: Julia Sandstén Vikberg

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De senaste dagarna har bjudit på varmt och soligt väder och varmare väntas det bli. Under onsdagen och torsdagen är prognosen att det kan bli uppemot 30 grader i Kungsbacka. Hur det kommer att påverka badvattentemperaturerna är, i skrivande stund, oklart men det börjar bli riktigt varmt och behagligt i vattnet på många håll runt om i kommunen.





Så varmt är det på din badplats:

Gårda brygga: 20 grader (15 juli)

Utholmen: 20 grader (15 juli)

Åsa Vita Sand: 19 grader (14 juli)

Lygnern: 23 grader (15 juli)

Stora Hornsjön: 23 grader (15 juli)

Tjolöholm: 20 grader (15 juli)

Torstensvik: 20 grader (15 juli)

Hanhals: 21 grader (11 juli)

Lerkils: 20 grader (15 juli)