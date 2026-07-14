Larm om man som fastnat i traktor – fick lyckligt slut

Av Ronny Karlsson

Räddningstjänsten har ryckt ut under onsdagseftermiddagen för att hjälpa en person som fastna i en traktor.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 13.22 och hade benämningen "person - svår belägenhet". I själva verket handade det om en person som fastnat och behövde hjälp.

–Det var en man som trasslat in sig på något sätt i förarhytten på en traktor, säger larm- och ledningsoperatör Jonas Gill på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Räddningstjänsten åkte till platsen i trakterna kring Fjärås för att hjälpa till och även en ambulans fanns på plats.

Men det hela löste sig på ett bra sätt ganska snabbt när räddningstjänsten väl var på plats. Mannen kunde få hjälp att ta sig ur traktorn på ett säkert sätt.

– Ambulansen var med för säkerhets skull, det ska ha gått bra med mannen, säger Gill.