Första tävlingen – då blev golftränaren Albin klar för VM

I söndags testade golftränaren Albin Kihl från Kungsbacka speedgolf för första gången. Tävlingen på Torslanda golfklubb gick så bra att han är uttagen till VM i Nya Zeeland i november. Om han åker dit eller inte är framför allt en kostnadsfråga.
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