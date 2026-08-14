Vill driva Kungsbacka framåt – med miljö och tillväxt

Fredrik Hansson (C) har varit med och drivit Kungsbacka länge nu men lutar sig inte tillbaka för det. Områden han bryr sig om lite extra är miljön, självförsörjning och utvecklingen av kommunen framåt.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: