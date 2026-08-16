Debatt: En del av detta extrema system

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TV-klipp och nyheter

Den svenska modellen bygger på hög tillit till staten som ska hjälpa medborgare att frigöra sig från informella band, det vill säga släkt, vänner och grannar, när behov uppstår. I stället ska staten i form av regioner (tidigare landsting) och kommuner (tidigare socknar) hjälpa alla oavsett inkomst och status.

Detta system kallas ”statsindividualism” av historikerna Lars Trägårdh och Henrik Berggren i boken Är svensken människa: gemenskap och oberoende i det moderna Sverige (2006).

Begreppet är svårt att hantera i en valrörelse, särskilt som alla riksdagspartier från höger till vänster omfattar dess grundläggande metod; att via höga skatter och offentlig omsorg inte göra barnfamiljer och äldre beroende av andra utan bara, i vårt fall, Kungsbacka kommun och Region Halland.

Jag är timanställd vikarie i hemtjänsten i Åsa-Frillesås (och numera även södra Fjärås). Vad jag och mina kollegor utför är precis vad systemet med statsindividualism vill, det vill säga att göra grovjobbet så att anhöriga, vänner och bekanta kan ägna sig åt de äldre utifrån sina relationer.

Vi går in när det behövs, upp till sex gånger per dag, och avlastar barn och barnbarn. Statsindividualismen är inget politiska partier strider om men få politiskt aktiva känner till den. Över alla partigränser är man enig om fördelarna med höga skatter, omfattande välfärdsstat och så stor individuell frihet som möjlig.

Vi svenskar är faktiskt världens mest fria befolkning enligt World Values Survey, en av världens största jämförande samhällsvetenskapliga undersökningar. Vi hamnar i det övre högra hörnet för det mest frihetssträvande, individualistiska, rationella och sekulära folket i världen. Individuellt oberoende skattas högst oavsett religion och kollektiv.

Sammantaget med att varje arbetande svensk betalar in runt 60 procent i skatter och avgifter och bara kan disponera 40 procent efter eget gottfinnande gör det Sverige till ett extremt land. Våra individualistiska värderingar och stora stat gör oss till ett märkligt land, historiskt och samhälleligt.

När jag kör runt i Landa, Åsa, Förlanda och Frillesås är jag en del av detta extrema system som aldrig tidigare funnits.

Jan Sjunnesson i Frillesås, timanställd i hemtjänsten, fil mag och pensionär

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