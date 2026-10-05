Succé för fåren på golfbanan: "Vill ha dubbelt så många"

De tio får som skötte golfbanan hos Vallda Golf & Country Club i sommar har hämtats hem av sin ägare. Försöket med får som gräsklippare blev en succé.
– Nästa år vill vi ha dubbelt så många, säger Karin Rudhag, golfklubbens vd.
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