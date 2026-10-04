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NYHETER 2026-10-06 KL. 07:12

E6 stängdes av efter flerbilskrock – två till sjukhus

Av Johanna Simonsson

Flera bilar var inblandade i en krock på E6. Vägen stängdes av och långa köer bildades. Två personer har förts till sjukhus med ambulans.

E6 stängdes av efter flerbilskrock – två till sjukhus
Räddningstjänsten har larmats efter en flerbilskrock på E6. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan inträffade klockan 06.52. Enligt de första uppgifterna rörde det sig om en flerbilskrock.

– Vi har precis kommit fram. Det är fem bilar inblandade. Det har hänt strax före Säröavfarten och vi har stängt av i norrgående riktning. Det är totalstopp, säger Kalle Kivistö, larm- och ledningsoperatör vid Räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 07.05.

Klockan 07.25 hade även polisen anlänt till platsen. Det var långa köer och stillastående trafik på flera håll.

Klockan 08.00 hade räddningstjänsten lämnat platsen. Köerna var fortfarande långa.

– Två personer har förts med ambulans till sjukhus, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson i region Väst.

Enligt henne bromsade det första fordonet in, vilket ledde till att de bakomvarande bilarna körde in i varandra.

– Vi har upprättat anmälningar om ej anpassat avstånd till framförvarande fordon och vållande till kroppsskada, säger Emelie Lundqvist.



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