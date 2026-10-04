Brand i villa i Fjärås – startade i tvättstugan

Av Johanna Simonsson

Det började brinna i en villa och räddningstjänsten fick rycka ut.

– Det är brand- och rökskador i tvättstugan och fastigheten, säger Andreas Krantz, räddningsledare på plats.

Räddningstjänsten på plats vid branden i villan. Foto: Jenny Segergren

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet till villan i Fjärås kom in till räddningstjänsten klockan 09.20. Vid 09.35 hade styrkorna precis anlänt till platsen.

– Det är någon form av brand i villan, men jag vet inte omfattningen än, säger Kalle Kivistö, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

Klockan 09.50 var räddningstjänsten fortfarande kvar på platsen.

– Det rör sig om brand i en tvättstuga men verkar vara ganska lugnt, säger Patrik Hedlund, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

– Det är brand- och rökskador i tvättstugan och fastigheten, säger Andreas Krantz, räddningsledare på plats.

Vad har ni gjort här på plats?

– Vi har säkerställt att vi inte har någon fortsatt brand eller spridningsrisk och sen har vi lämpat ut det som varit brand- och rökskadat.

Ingen har skadats i branden.