Brand i villa i Fjärås – startade i tvättstugan

Det började brinna i en villa och räddningstjänsten fick rycka ut.
– Det är brand- och rökskador i tvättstugan och fastigheten, säger Andreas Krantz, räddningsledare på plats.
Larmet till villan i Fjärås kom in till räddningstjänsten klockan 09.20. Vid 09.35 hade styrkorna precis anlänt till platsen.
– Det är någon form av brand i villan, men jag vet inte omfattningen än, säger Kalle Kivistö, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.
Klockan 09.50 var räddningstjänsten fortfarande kvar på platsen.
– Det rör sig om brand i en tvättstuga men verkar vara ganska lugnt, säger Patrik Hedlund, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.
– Det är brand- och rökskador i tvättstugan och fastigheten, säger Andreas Krantz, räddningsledare på plats.
Vad har ni gjort här på plats?
– Vi har säkerställt att vi inte har någon fortsatt brand eller spridningsrisk och sen har vi lämpat ut det som varit brand- och rökskadat.
Ingen har skadats i branden.
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