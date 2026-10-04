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NYHETER 2026-10-05 KL. 19:30
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Boende låg två nätter i sin egen urin – nu utreds händelsen

Av Thomas Östberg

En anställd upptäckte att en vårdtagare fick ligga med blöjor full av urin. Nu har en lex Sarah-anmälan gjorts.

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