Klubbnytt: Lagguld i skol-SM!

Av Christian Johansson

Foto: Privat

För Signe Börjesson Isaksson från Fjärås blev årets Skol-SM i skytte en riktig medaljhelg. Signe, som går på Smedingeskolan och representerade skolan i Skol-SM, skjuter korthåll för Tvååkers Skyttegille och luftgevär för Fjärås Sportskyttar. När skol-SM avgjordes i Trollhättan den 12–13 september blev det både individuellt brons och lagguld i korthåll fält.

Korthåll fältskytte är en tävlingsform där skyttarna förflyttar sig mellan olika stationer i skogen och skjuter mot mål på varierande avstånd.

I skol-SM bestod slingan av sex stationer med sex skott på varje station och tog ungefär två timmar att genomföra. Signe lyckades träffa samtliga 36 skott och fick därmed göra upp om medaljerna i en särskjutning. Efter särskjutningen stod det klart att Signe tog tredjeplatsen och ett individuellt brons. Men medaljen blev inte Signes enda. I lagtävlingen tävlade hon tillsammans med Junéa Solegård från Rolfstorps skola i Varberg. De båda skjuter för Tvååkers Skyttegille och fick tillsammans 72 träffar. Laget som slutade tvåa fick 71 träffar. Det innebar att Signe och Junéa tog hem lagguldet – med bara en enda träffs marginal.

/Fjärås Sportskyttar

Foto: Privat