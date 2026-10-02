Tränarprofilen Thomas Askebrand om comebackåret

2026 klev Thomas Askebrand in i lokalfotbollen igen.
Nu berättar han om comebackåret, varför Åsasupportrarna borde sukta efter 2027 – och avslöjar att hans namn inte är bortglömt i elitfotbollen.
Samt framför allt: tänker tränarprofilen själv fortsätta?
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