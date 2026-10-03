Vägarbete på E6 påverkar trafiken i veckan

Av Jenny Segergren

Flera beläggningsarbeten på och vid Säröavfarten på E6 innebär påverkan för trafiken den kommande veckan.

Från måndag kommer flera asfalteringsarbeten vid Säröavfarten kunna påverka trafiken. Arkivfoto: Jenny Segergren

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Från och med måndag är det flera mindre beläggningsarbeten som ska göras både på E6 samt påfarten söderut på E6 från väg 158, bron över E6 och den intilliggande rondellen vid Klovsten.

– Alla jobben ligger i samma beställning och kommer att ske nattetid med start tidigast klockan 21 på kvällen, säger Fredd Larsson, projektledare för planerat beläggningsunderhåll på Trafikverket.

Arbetet innebär byte av asfaltering och man kommer börja med E6 i norrgående riktning mot trafikplats centrum berättar Fredd Larsson.

– Konsekvenserna för bilister kommer vara mindre. Vi stänger ett körfät i norrgående riktning.

När de tar sig an asfalten i rondellen vid Klovsten kan det bli lite besvärligare säger han.

– Man kommer kunna köra igenom med det blir en störning. På bron över E6 ska vi också göra i ordning asfalten vid brofogarna.

Påfarten till E6 söderut från 158 kommer bli helt avstängd under asfalteringen och vägen kommer då ledas om.

– Den kommer bli totalt avstängd en natt i början eller mitten av veckan, säger Fredd Larsson.