Ny olycka på E6 – två bilar i krock

Av Johanna Simonsson

Tidigare på morgonen skedde en olycka på E6 i norrgående riktning, där fem bilar var inblandade. Nu har ytterligare en olycka inträffat, denna gång i södergående riktning.



Långa köer efter morgonens trafikolyckor. Foto: Jenny Segergren

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var kvart i åtta på tisdagsmorgonen som den nya olyckan inträffade.

– Nu är det i södergående riktning. Det är två bilar som har krockat, säger Kalle Kivistö, larm- och ledningsoperatör vid Räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 07.55.

Vid 08-tiden hade räddningstjänsten lämnat platsen.