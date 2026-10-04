Ny olycka på E6 – två bilar i krock

Tidigare på morgonen skedde en olycka på E6 i norrgående riktning, där fem bilar var inblandade. Nu har ytterligare en olycka inträffat, denna gång i södergående riktning.
Det var kvart i åtta på tisdagsmorgonen som den nya olyckan inträffade.
– Nu är det i södergående riktning. Det är två bilar som har krockat, säger Kalle Kivistö, larm- och ledningsoperatör vid Räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 07.55.
Vid 08-tiden hade räddningstjänsten lämnat platsen.
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.