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KULTUR & NÖJE 2026-10-06 KL. 18:00
Premium

Hon fastnade för konstformen från USA – nu säljs hennes bok i flera länder

Av Tove Eliasson

Zentangle är en meditativ konstform från USA som man inte behöver vara ritkunnig för att utöva. Nu har Kungsbackabon och Zentangle-läraren Claudia Caro släppt en bok om konststilen hon brinner för.
– Jag vill dela det med världen, säger hon.

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