Debatt: Så går det att minska bankbedrägerier

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I Sverige polisanmäls runt 100 bankbedrägerier varje dag. Tryggheten slås sönder när drabbade blir av med sina pengar. Men det skulle inte behöva vara så med en statlig ersättningsgaranti, som genom att täcka kundernas förluster vid bankbedrägeri ökar trycket på bankerna att minska bedrägerierna.

Villaägarnas Riksförbund har många medlemmar som drabbas av bankbedrägeri. När en bedragare har lyckats lura en bankkund att själv godkänna banköverföringen, får bankkunden stå för förlusten.

Bankkunderna kan inte flytta sina pengar till säkrare banker, eftersom regeringen vägrar att låta Finansinspektionen offentliggöra statistik över hur mycket bankbedrägerier respektive bank har.

Vid bankkonkurs kommer den statliga insättningsgarantin att betala tillbaka bankkundens pengar upp till 1 150 000 kronor. Insättningsgarantin baseras på EU-lagstiftning och kan inte modifieras för att kompensera lurade bankkunder, men en ny separat lagreglerad ersättningsgaranti vid bankbedrägerier skulle kunna vara en möjlighet.

När en lurad kund inte kompenseras av banken, skulle kunden i stället kunna få ersättning från den statligt administrerade ersättningsgarantin.

Systemet skulle precis som insättningsgarantin kunna finansieras genom obligatoriska avgifter från bankerna och i likhet med insättningsgarantin vara riskdifferentierad, det vill säga banker vars kunder i högre utsträckning drabbas av förluster på grund av bankbedrägeri måste betala mer. Därmed får bankerna också starkare incitament jämfört med idag att hålla nere bankbedrägerierna.

I nuläget står bankkunderna för 85 procent av förlusterna på grund av bankbedrägerier, vilket gör att bankbedrägerierna har mycket liten påverkan på bankernas ekonomi.

Enkom Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken gick med totalt 177 miljarder kronor i vinst år 2025. Så bankerna har råd med en ersättningsgaranti på några hundra miljoner kronor om året.

Offentlig bankbedrägeristatistik och ersättningsgaranti kan minska bankbedrägerierna.

Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund