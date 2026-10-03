Därför väljer M att styra med SD: ”Ganska självklart”

Region Halland får ett nytt styre med egen majoritet. Samtidigt är flera andra partier kritiska till att Sverigedemokraterna får en plats vid makten. Nu svarar Moderaternas Mikaela Waltersson på varför partierna valde den lösningen.
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