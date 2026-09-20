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FOTBOLL 2026-10-05 KL. 14:58
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Blev överkörda i sista matchen: "Man skäms"

Av Eric Andersson

IFK Fjärås inledde matchen piggt och hade bud på ett ledningsmål. Vad hände egentligen sen?

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