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NYHETER 2026-10-05 KL. 18:00
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Nytt kafé invigt på skolan – efterlängtat av eleverna

Av Christina Nordwall

Nu kan eleverna handla allt från toast till knäckebröd, bars, festis och bubbelvatten. Uppsatta ballonger signalerade fest och stämningen var på topp när det nya kaféet invigdes.
– Som vi har väntat, säger rektor Elisabet Teghult under sitt invigningstal.

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