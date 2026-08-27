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ISHOCKEY 2026-10-05 KL. 11:12
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Hanhals förlustfria svit växer: "Får inte slå sig till ro"

Av Eric Andersson

Hanhals Kings har spelat tolv matcher hittills den här säsongen. Antalet förluster? Noll.
– Det är min uppgift att hålla kvar spelarna på jorden, säger Lasse Berndtsson.

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