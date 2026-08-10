Fjärås nollades på hemmaplan: "Det suger"

IFK Fjärås följde upp en okej första halvlek med en direkt svag andra. Istället var det Eriksberg som förvaltade en sällsynt målchans och tog med sig samtliga tre poäng från matchen.
– Vi ska inte förlora mot det här laget, säger Maja Abrahamsson.
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