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FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:58
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OBK tog en stark bortaskalp efter sent avgörande

Av Eric Andersson

Det såg länge ut att sluta oavgjort när Onsala BK bortaspelade mot Fortuna. Då klev mittbacken Elvira Johanzon fram och avgjorde sent i matchen.
– Det är alltid kul att vinna fotbollsmatcher, säger Fredrik Robertsson, tränare.

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