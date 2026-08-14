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NYHETER 2026-08-16 KL. 09:00

Lyckat projekt – snart kan det bli fiske i Veån

Av Ronny Karlsson

Kan en å få nytt liv? Ja, utanför Särö har det gått alldeles utmärkt. Veån har fått helt nytt liv och framöver kan det faktiskt bli aktuellt med öringfiske. Men först ska nya delar av ån renoveras.

Lyckat projekt – snart kan det bli fiske i Veån
Christer Perfjell ser det som fullt möjligt att det kan bli aktuellt med öringsfiske i Veån utanför Särö.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Satsningen i Sannå-Dala strax öster om Särö inleddes för två år sedan. Målet var att restaurera Veån, som också går under namnet Skörvallsbäcken, och skapa det som fanns för 150 år sedan.

Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun beviljade pengar i ett så kallat LONA-projekt och även Göteborgs universitet blev inblandat. Där har studenter som läste en kurs om fiskevård i rinnande vatten varit med om att restaurera ån och fått en chans att utföra det arbete som de läst om.

I fjol var studenterna tillbaka på platsen och Norra Halland kunde då berätta om hur projekt såg lovande ut.

Nu kan Christer Perfjell, lokalpolitiker och drivande i projektet, konstatera att den positiva utvecklingen fortsätter.

– Det har blivit väldigt lyckat. Öringarna växer till sig här, de går ut i havet för att äta upp sig och sedan kommer de tillbaka för att lägga rom och mjölke, säger han.

Chroster Perfjell är väldigt nöjd med uppfräschningen av Veån. Foto: Ronny Karlsson

På sommaren är vattennivån lägre, men så fort det regnar kommer det öringar uppströms hela vägen upp till Sannå-Dala. Det står stora fiskar här också, de gömmer sig bakom stenarna.

Ett av jobben som utfördes var att lägga ut grus och småsten som passar för öringen att lägga rom i. Det har haft precis den effekt som man hade hoppats på.

– Det är jätteroligt och det är klart att det är en snackis här i området. Jag har gått ut med information till alla som bor längs med ån, säger Perfjell.

Nu börjar planerna på att skapa en fiskeförening fram. Inget är beslutat ännu men det finns ett intresse.

– Det kan nog bli så och Länsstyrelsen hjälper till med sådant. Föreningen kommer att bestå av de som har äganderätt till ån.

Men vilka är det då som har äganderätt? Ja, det är inte helt enkelt att veta. Senaste gången som en utredning av äganderätten gjordes var nämligen 1832.

– Länsstyrelsen ska göra en ny utredning nu och det känns bra. De är eld och lågor och tycker att det här projektet är jättekul. Det ska bli som en samfällighet som tar hand om ån, säger Perfjell.

Då kan det bli aktuellt att tillåta fiske med fiskekort, men det beslutet kommer i så fall senare.

– Det viktiga är att ån fungerar så som den gjorde förr i tiden. Då kom folk hit från alla håll för att fiska öring. Men det blir ett beslut för föreningen om vi ska tillåta fiske.

Utöver öring har de boende även sett ål i Veån och det har inte hänt på väldigt länge.

Projektet är dessutom inte färdigt ännu. Arbetet med ån i höjd med Sannå-Dala är klart i stora drag, men nya arbeten närmare Särö väntar.

– Ett liknande jobb ska inledas nästa år. Då ska man gå igenom vårt område och sedan fortsätta ner mot Särö Centrum. Målet är att underlätta för öringar så nära Särö som möjligt.

Christer Perfjell fick lära sig mycket av Dan Calderon och Sebastian Sandberg under fjolårets arbete med Veån. Arkivfoto Ronny Karlsson

Utvecklingen av ån växer med andra ord. Miljön får ett lyft och vi andra får kanske en påminnelse om att värna om den natur vi har.

Men projektet har också skapat en ökad gemenskap bland de boende.

– Det är jättekul hur vi kan samlas runt restaureringen kring ån, säger Perfjell.



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